"Вечер с Алексеем Вершининым": Как преобразится ВВЦ

Павильоны ВВЦ должны быть использованы по прямому назначению, в частности для проведения спецвыставок, сказал Сергей Собянин в ходе посещения выставочного центра. Опрошенные телеканалом "Москва 24" жители столицы высказали свое мнение по поводу изменений на территории ВВЦ, которые намерены внести власти города. В среду Сергей Собянин рассказал, как преобразится выставочный центр и с каких пор начнутся работы.