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Новости

26 марта 2014, 22:20

Город

"Вечер с Алексеем Вершининым": Как преобразится ВВЦ

"Вечер с Алексеем Вершининым": Как преобразится ВВЦ

На ВВЦ представили проект по подготовке к ЧМ-2018

На территории ВВЦ летом начнутся работы по благоустройству

Собянин: ВВЦ нужно вернуть прежнее название - ВДНХ

На ВВЦ открылась выставка "Книги России"

"Утро": Алексей Воробьев - о работе выставки "Спорт" на ВВЦ

На ВВЦ открылась международная выставка "Спорт"

Макет центра Москвы разместят на территории ВВЦ

"Афиша": снимки из космоса покажут в павильоне на ВВЦ

"Вечер с Ксенией Соколянской": На ВВЦ открылась выставка аттракционов

Павильоны ВВЦ должны быть использованы по прямому назначению, в частности для проведения спецвыставок, сказал Сергей Собянин в ходе посещения выставочного центра. Опрошенные телеканалом "Москва 24" жители столицы высказали свое мнение по поводу изменений на территории ВВЦ, которые намерены внести власти города. В среду Сергей Собянин рассказал, как преобразится выставочный центр и с каких пор начнутся работы.
Программа: Вечер с ...
ВВЦ благоустройство парки реконструкция программы Александра Корнева Алексей Вершинин власть Сергей Собянин
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