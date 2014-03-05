"Вечер с Алексеем Вершининым": 2,5 тысячи человек умерло от пьянства

Мосгорстат обнародовал статистку смертей, связанных с употреблением спиртного. По данным за последний год, в столице от алкоголя погибли 2509 человек. Это почти 2% от всех зарегистрированных за это время случаев смерти, сообщает телеканал "Москва 24".

В случаях смерти, связанных с болезнями органов пищеварения и печени, более 20% спровоцированы пьянством. Среди тех, кто умирает от психических расстройств, у более половины наблюдались алкогольные психозы.

Еще почти четверть смертей от болезней нервной системы - это срывы, вызванные крепкими напитками. Более 10% смертельных случаев отравлений связаны с отравлениями алкоголем.