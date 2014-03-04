"Вечер с Алексеем Вершининым": Борьба за землю в Сергиевом Посаде

Действиями сергиево-посадского прокурора заинтересовались коллеги из прокуратуры Московской области, сообщает телеканал "Москва 24". В баталию вмешалось министерство культуры. Там сочли незаконным строительство обоих домов, а появление общежития и гостиницы для паломников - вполне допустимым.

Гостиницу, как пояснили в ведомстве, разберут, как только пройдут торжества к 700-летию Сергия Радонежского. Они намечены на май. Как дольщики борются за право увидеть дом, в который уже вложили свои деньги, и с чем сталкиваются - смотрите в сюжете.