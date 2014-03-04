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Новости

04 марта 2014, 22:05

"Вечер с Алексеем Вершининым": Борьба за землю в Сергиевом Посаде

"Вечер с Алексеем Вершининым": Борьба за землю в Сергиевом Посаде

Суд начал рассмотрение дела пилота Ту-154, упавшего в Домодедово

Прокуратура утвердила обвинение пилоту рухнувшего в Домодедово Ту-154

Московские детсады проверяют на предмет нарушения прав детей до 3 лет

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Прокуратура определилась с наказанием для фигурантов "Болотного дела"

"Московский патруль": 12 января прокуратура отмечает свое 292-летие

"Московский патруль": Обзор происшествий в московском регионе

Трое погибших в ДТП на юго-западе Москвы были сотрудниками СК России

Действиями сергиево-посадского прокурора заинтересовались коллеги из прокуратуры Московской области, сообщает телеканал "Москва 24". В баталию вмешалось министерство культуры. Там сочли незаконным строительство обоих домов, а появление общежития и гостиницы для паломников - вполне допустимым.

Гостиницу, как пояснили в ведомстве, разберут, как только пройдут торжества к 700-летию Сергия Радонежского. Они намечены на май. Как дольщики борются за право увидеть дом, в который уже вложили свои деньги, и с чем сталкиваются - смотрите в сюжете.
Программа: Вечер с ...
прокуратура программы Алексей Вершинин Сергиев-Посад незаконное строительство Александр Терехин
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