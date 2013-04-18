"Вечер с Алексеем Вершининым": суд арестовал машины иеромонаха Илии

Дорогомиловский суд Москвы арестовал три автомобиля, которые принадлежат иеромонаху Илие (в миру Павел Семин). Во владении священника, который давал обет нестяжательства, были Mercedes ML, BMW 740 и Mercedes Gelandewagen. Цена арестованных авто, по предварительным оценкам, значительно превышает 10 миллионов рублей. Семин обвиняется в том, что в августе прошлого года на внедорожнике сбил на Кутузовском проспекте трех рабочих. За смерть двух людей иеромонаху грозит до семи лет тюрьмы.