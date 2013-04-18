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Новости

18 апреля 2013, 20:39

Происшествия

"Вечер с Алексеем Вершининым": суд арестовал машины иеромонаха Илии

"Вечер с Алексеем Вершининым": суд арестовал машины иеромонаха Илии

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал три автомобиля, которые принадлежат иеромонаху Илие (в миру Павел Семин). Во владении священника, который давал обет нестяжательства, были Mercedes ML, BMW 740 и Mercedes Gelandewagen. Цена арестованных авто, по предварительным оценкам, значительно превышает 10 миллионов рублей. Семин обвиняется в том, что в августе прошлого года на внедорожнике сбил на Кутузовском проспекте трех рабочих. За смерть двух людей иеромонаху грозит до семи лет тюрьмы.
Программа: Вечер с ...
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