"Эволюция вещей": Эволюция ракеты

Когда люди впервые долетели до Венеры и Марса; какая ракета впервые разогналась до первой космической скорости и как люди поднимались все выше и выше - об этом в новом историческом расследовании "Эволюция ракеты".

Кроме того, Екатерина Бурлакова позвонила прямо на МКС и узнала у первого человека, вышедшего в открытый космос Алексея Леонова, что он чувствовал, когда летел на орбиту, и о чем мечтает, а также выяснила у самих конструкторов, создавших ракеты для нашей противовоздушной обороны и космоса, как они вообще летают.