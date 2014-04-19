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19 апреля 2014, 14:45

"Эволюция вещей": Эволюция ракеты

"Эволюция вещей": Эволюция ракеты

"Специальный репортаж": Космические люди

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Когда люди впервые долетели до Венеры и Марса; какая ракета впервые разогналась до первой космической скорости и как люди поднимались все выше и выше - об этом в новом историческом расследовании "Эволюция ракеты".

Кроме того, Екатерина Бурлакова позвонила прямо на МКС и узнала у первого человека, вышедшего в открытый космос Алексея Леонова, что он чувствовал, когда летел на орбиту, и о чем мечтает, а также выяснила у самих конструкторов, создавших ракеты для нашей противовоздушной обороны и космоса, как они вообще летают.
Программа: Эволюция вещей
космос программы Екатерина Бурлакова космонавты ракеты эволюция Алексей Леонов архив
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