"За обедом": Нюта Федермессер рассказала о культуре смерти в России

Владимир Раевский встретился с президентом Фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер. За обедом Нюта рассказала о том, почему в России делают вид, что смерти нет, как научиться говорить о смерти и о том, что делают люди, зная, что умрут.