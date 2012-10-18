Сергей Собянин провел прямую линию на телеканале "Москва 24"

На телеканале "Москва 24" 18 октября прошла прямая линия с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В течение двух часов наши корреспонденты рассказывали, как изменилась жизнь города за последние два года, а также задавали свои вопросы мэру. Обсуждались проблемы здравоохранения, образования, строительства, организации транспорта и многие другие темы. Полную версию интервью с мэром можно увидеть в этом видеоролике.