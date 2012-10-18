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Новости

18 октября 2012, 20:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин провел прямую линию на телеканале "Москва 24"

Сергей Собянин провел прямую линию на телеканале "Москва 24"

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На телеканале "Москва 24" 18 октября прошла прямая линия с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В течение двух часов наши корреспонденты рассказывали, как изменилась жизнь города за последние два года, а также задавали свои вопросы мэру. Обсуждались проблемы здравоохранения, образования, строительства, организации транспорта и многие другие темы. Полную версию интервью с мэром можно увидеть в этом видеоролике.
Программа: Прямой эфир
Москва 24 интервью программы итоги архив Сергей Собянин Москва 2010-2012
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