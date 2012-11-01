"Спортивный интерес": Мастера бильярда борются за 4 миллиона рублей

В московском спорткомплексе "Олимпийский" в седьмой раз проходит ежегодный турнир по бильярду "Кубок Кремля". Более 300 сотен спортсменов борются не только за высокий титул, но и за солидный денежный приз – четыре миллиона рублей. Обладатель титула станет известен 3 ноября, когда и пройдут финалы.

Ведущий программы "Спортивный интерес" Евгений Мужиков встретился с лучшими представительницами мирового бильярда и узнал, как школьные успехи по физике и геометрии влияют на качество игры на бильярде. Как выяснилось, лучший спорт, способствующий хорошей игре в бильярд – это плаванье, а вот в тренажерный зал лучше не ходить.