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05 октября 2015, 08:30

"Утро": Проекция "Круга света" попала в Книгу рекордов Гиннесса

"Утро": Проекция "Круга света" попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Одна из видеокартин фестиваля "Круг света" попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее отметили из-за необычайных размеров. Крупнее проекцию никто в мире еще не сделал. Речь идет о картине на здании Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Сертификат Книги рекордов Гиннесса вручили правительству Москвы накануне, в день закрытия фестиваля.

"Круг света" посетили более 6 миллионов человек. Неповторимые проекции создавали мастера из России, Франции, Англии, Италии и других стран, передает телеканал "Москва 24".
Программа: Утро
программы рекорды Круг Света новости Книга рекордов Гиннесса Владимир Василенко Светлана Милорадова
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