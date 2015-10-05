"Утро": Проекция "Круга света" попала в Книгу рекордов Гиннесса

Одна из видеокартин фестиваля "Круг света" попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее отметили из-за необычайных размеров. Крупнее проекцию никто в мире еще не сделал. Речь идет о картине на здании Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Сертификат Книги рекордов Гиннесса вручили правительству Москвы накануне, в день закрытия фестиваля.

"Круг света" посетили более 6 миллионов человек. Неповторимые проекции создавали мастера из России, Франции, Англии, Италии и других стран, передает телеканал "Москва 24".