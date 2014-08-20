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20 августа 2014, 06:30

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"Утро": Меняется график движения электричек на Ярославском направлении

"Утро": Меняется график движения электричек на Ярославском направлении

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В связи с ремонтом железнодорожных путей с 20 августа меняется график движения электричек на Ярославском направлении. Так, на участке Москва-Фрязино с 20 августа по 3 сентября по будням дневные поезда отменят. Корректировки появятся и в расписании электричек Москва-Александров-1. Здесь часть пригородных поездов будет прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного времени, а некоторые проследуют по маршруту с измененным количеством остановок. Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Московской железной дороги.
Программа: Утро
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