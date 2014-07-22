"Утро": Ирина Люлина рассказала о ситуации на столичных дорогах

Утром 22 июля притормаживает внешняя сторона МКАД - на участке от Варшавского шоссе до Каширского, здесь можно потерять около часа. Из области в город медленно едет Калужское шоссе - от поворота на Инино до поселка Газопровод. Время проезда на этом участке - 40 минут. Подробнее о столичном трафике рассказала корреспондент телеканала "Москва 24" Ирина Люлина.