"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла. На внешней стороне Садового кольца водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час от улицы Академика Сахарова до Садовой-Самотечной улицы. Преодоление этого отрезка займет 15 минут.

На Третьем транспортном кольце в районе улицы Беговая в оба направления начинает образовываться затор из-за дорожных работ на проезжей части Краснопресненского путепровода. Плотное движение задержит водителей на 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.