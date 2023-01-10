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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла. На внешней стороне Садового кольца водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час от улицы Академика Сахарова до Садовой-Самотечной улицы. Преодоление этого отрезка займет 15 минут.

На Третьем транспортном кольце в районе улицы Беговая в оба направления начинает образовываться затор из-за дорожных работ на проезжей части Краснопресненского путепровода. Плотное движение задержит водителей на 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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