"Утро": Обзор киноновинок недели

По четвергам программа "Утро" рассказывает о премьерах в кинотеатрах столицы. Одной из них стала сказка для взрослых "Малефисента" с Анджелиной Джоли в главной роли. Создатели картины предлагают новый взгляд на историю спящей красавицы. В центре внимания мачеха-колдунья, которая становится злой по воле обстоятельств. В истории, которая с детства знакома каждому, будут и нестандартные сюжетные повороты, и неожиданная концовка.

Следующая в списке - комедия "Соседи. На тропе войны". Фильм рассказывает о молодой семейной паре с ребенком, которая наслаждается тихой семейной жизнью. Но все меняется, когда в соседний дом въезжают новые жильцы - студенты.

А всей семьей можно посмотреть мультфильм "Букашки. Приключения в долине муравьев". По сюжету - компания черных муравьев пытается доставить в муравейник найденную на поляне коробку сахара. Но в лесу есть и другие любители сладкого. Теперь героям предстоит побороться за свою добычу.