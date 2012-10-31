"Утро": Google представил смартфон LG Nexus 4 и новый планшет

Google представил свои новые девайсы. Новый LG Nexus 4 получил четырехядерный процессор с частотой 1,5 Гигагерц и 2 Гигами оперативной памяти. Это самый мощный смартфон на данный момент. Он будет работать на новой Android 4.2, поддерживать 3G и Wi-Fi, а вот LTI нет. Рекомендованная цена в США всего 300 долларов без контракта. Также представили новый планшет сделанный вместе с Samsung. Все характеристики подтвердились, главное это невероятно четкий дисплей.Также планшет получил сверхбыстрый процессор. Цена колеблется от трехсот до пятисот долларов. Продажи новинок стартуют 13 ноября.