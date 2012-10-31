Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2012, 11:36

"Утро": Google представил смартфон LG Nexus 4 и новый планшет

"Утро": Google представил смартфон LG Nexus 4 и новый планшет

"Афиша": В Театре наций покажут "Триумф любви"

"Формула качества": Из чего состоит зубная паста

"Правда 24": Виктор Геращенко о жизни и удивительных приключениях

"12 округов": В ЗАО открылся Многофункциональный центр

"Московский патруль": Охранник ювелирного магазина скрутил грабителя

"Московский патруль": Под Тверью задержали банду автоугонщиков

"Московский патруль": Владельца ресторана "Эль Питори" посадили на год

"Московский патруль": Казино в Москве маскируют под интернет-кафе

"Московский патруль": Вора в законе выдворили из России

Google представил свои новые девайсы. Новый LG Nexus 4 получил четырехядерный процессор с частотой 1,5 Гигагерц и 2 Гигами оперативной памяти. Это самый мощный смартфон на данный момент. Он будет работать на новой Android 4.2, поддерживать 3G и Wi-Fi, а вот LTI нет. Рекомендованная цена в США всего 300 долларов без контракта. Также представили новый планшет сделанный вместе с Samsung. Все характеристики подтвердились, главное это невероятно четкий дисплей.Также планшет получил сверхбыстрый процессор. Цена колеблется от трехсот до пятисот долларов. Продажи новинок стартуют 13 ноября.
Программа: Утро
программы Антон Зорькин девайсы Nexus 4

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика