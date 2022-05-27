"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 27 мая

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 27 мая, на отметке 736 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 70%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 14 градусов, вечером температура составит 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.