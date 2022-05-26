МО РФ: сформирован гумкоридор для выхода иностранных судов из Черноморских портов Украины

Сформирован гумкоридор для выхода иностранных судов из Черноморских портов Украины, сообщает Минобороны РФ.

Риски завоза оспы обезьян в РФ есть, но они небольшие, сообщает

глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минстрой РФ проанализирует перспективы развития льготной ипотеки после снижения ключевой ставки до 11%.

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