Городские службы Москвы перешли на особый график работы из-за непогоды. Дождь усилится к полуночи, и так будет примерно до 6 утра пятницы, 27 мая. Дождливая погода сохранится и в течение дня. Всего выпадет 60% месячной нормы осадков.

Также прогнозируется гроза и ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Москвичей просят держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Водителей призвали не превышать скорость и держать дистанцию.

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