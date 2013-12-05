"Утро": Блогеры обсуждают "Йотафон", бабушку-сапера и первую Олимпиаду

Блогеры цитируют слова Дмитрия Медведева по поводу выхода нового российского смартфона "Йотафон". "Короче, Apple напрягся," - сказал премьер министр. Вчера "Йотафон" поступил в продажу. Он оснащен двумя дисплеями. Из-за этого блогеры окрестили телефон двухэтажным. Стоимость "Йотафона" - 20 тысяч рублей.

Старушка из Астраханской области решила перевезти боеприпасы на тележке, но ее задержали полицейские. Откуда у пенсионерки взялась огромная авиабомба - неизвестно. В комментариях пользователи предполагают, что женщина - новый супергерой "бабушка-сапер". Другие пишут, что 68-летней женщине также пригодились бы навыки Кларка Кента. Загадкой остается и то, как она подняла такую тяжелую вещь. Бомба весит около 80 килограмм.

Блогеры готовятся к Олимпиаде в Сочи, они вспоминают, как проходила самая первая зимняя Олимпиада, которая состоялась еще в 1924 году. Многие пишут, что костюмы того времени вполне можно надеть и в этом сезоне. По мнению блогеров, модницы, которые носят винтажную одежду, выглядят очень похоже на спортсменов из прошлого века. Кроме того, для пользователей было открытием, что керлинг уже тогда входил в олимпийскую программу.