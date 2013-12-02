"Утро": Обзор блогов

В блогосфере обсуждают взлом "Живого Журнала". Под ударом оказались тридцать топовых блогеров. Среди них Рустем Адагамов, Алексей Навальный, Антон Носик, Ксения Собчак, Борис Акунин и другие. От их имени в ЖЖ появились публикации одной и той же новости из "Ведомостей". В статье говорилось о встрече председателя Центробанка с руководителями крупных банков. В комментариях к одной из появившихся в "Живом Журнале" записи хакеры объяснили ситуацию так: "Пришлось взломать аккаунт господина Навального и еще топ 30 блогеров, что бы донести до вас эту новость".

Apple откроет официальный магазин в России. Такую новость распространяют поклонники "яблочной" продукции. Поводом для слухов стало объявление на сайте компании. В нем говорится о наборе сотрудников в новый магазин. Требования к соискателям немаленькие. Одно из них - способность обучать техническим и другим навыкам. Кроме того, будущий консультант должен быть стрессоустойчивым, хорошо знать русский и английский, иметь "высокие моральные и этические ценности и опыт работы с потребителями в течение 5 лет".



"Евромайдан" минувшей ночью стал главным хэштегом во многих социальных сетях. Свою трансляцию событий ведут и блогеры "Живого Журнала". Хотя большинство просто выкладывает фотографии с короткими пояснениями.

Блогеры уже сделали немало фотожаб на протесты в Киеве. Особое место занимает трактор, ставший символом протеста.

Также под прицелом московских блогеров сенсация Московского зоопарка. Две редкие тропические змеи отложили яйца. До сих пор нигде в мире они в неволе не размножались. Сейчас кладка находится в инкубаторе, а вылупление детенышей ожидается к февралю.