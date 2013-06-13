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Новости

13 июня 2013, 07:00

"Утро": Чем опасны клещи

"Утро": Чем опасны клещи

В подмосковных лесах появились опасные иксодовые клещи

Новости канала "Москва Доверие"

В России началось нашествие иксодовых клещей

Инфекционист Николай Малышев о том, как обезопасить себя от клещей

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Как обезопасить себя от клещей

В столичном регионе зафиксированы первые случаи укусов клещей

"Хотите жить долго?": Как защитить себя от клещей

Самые известные заболевания, которые можно получить после укуса клеща - энцефалит и боррелиоз.

Энцефалит - вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и головной мозг. Первые симптомы проявляются в течение 1-2 недель после присасывания клеща. Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов.

Боррелиоз так же начинается с повышения температуры, озноба и головной боли. У человека отмечается усталость, слабость и ломота в мышцах. У многих появляется кашель, боль в горле, насморк, у некоторых - тошнота и рвота. На коже, где присосался клещ, появляется красное пятно. Чтобы избежать болезни, с укусом клеща нужно обязательно обращаться ко врачу.
Программа: Утро
клещи программы Федор Баландин Карина Орлова энцефалит боррелиоз

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