"Утро": Чем опасны клещи

Самые известные заболевания, которые можно получить после укуса клеща - энцефалит и боррелиоз.

Энцефалит - вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и головной мозг. Первые симптомы проявляются в течение 1-2 недель после присасывания клеща. Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов.

Боррелиоз так же начинается с повышения температуры, озноба и головной боли. У человека отмечается усталость, слабость и ломота в мышцах. У многих появляется кашель, боль в горле, насморк, у некоторых - тошнота и рвота. На коже, где присосался клещ, появляется красное пятно. Чтобы избежать болезни, с укусом клеща нужно обязательно обращаться ко врачу.