26 февраля 2019, 08:30Общество
"Утро": пасмурная погода ожидается в столице 26 февраля
Во вторник, 26 февраля, циклон устремится на восток. Погода начнет меняться, однако в первой половине дня будет все также сыро, пасмурно и ветрено.
Сейчас на улице +1 градус, днем температура воздуха составит 0 градусов. Вечером облачность сохранится, слабый снег продолжит идти. Температура медленно, но верно устремится к своим привычным отрицательным показателям и дойдет до -1 градуса.
Атмосферное давление пониженное – 736 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро