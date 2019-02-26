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26 февраля 2019, 08:30

Общество

"Утро": пасмурная погода ожидается в столице 26 февраля

"Утро": пасмурная погода ожидается в столице 26 февраля

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"Утро": облачная погода ожидается в столице 26 февраля

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Во вторник, 26 февраля, циклон устремится на восток. Погода начнет меняться, однако в первой половине дня будет все также сыро, пасмурно и ветрено.

Сейчас на улице +1 градус, днем температура воздуха составит 0 градусов. Вечером облачность сохранится, слабый снег продолжит идти. Температура медленно, но верно устремится к своим привычным отрицательным показателям и дойдет до -1 градуса.

Атмосферное давление пониженное – 736 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Евгения Мирошкина Иван Лозовой Александра Михайловская
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