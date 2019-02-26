"Утро": пасмурная погода ожидается в столице 26 февраля

Во вторник, 26 февраля, циклон устремится на восток. Погода начнет меняться, однако в первой половине дня будет все также сыро, пасмурно и ветрено.

Сейчас на улице +1 градус, днем температура воздуха составит 0 градусов. Вечером облачность сохранится, слабый снег продолжит идти. Температура медленно, но верно устремится к своим привычным отрицательным показателям и дойдет до -1 градуса.

Атмосферное давление пониженное – 736 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.