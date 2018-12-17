"Утро": самый холодный день зимы ожидается в столице 17 декабря

В понедельник, 17 декабря, Москву ожидает самый холодный день зимы. Как уточнили в центре погоды "Фобос", в столицу идут Варваринские морозы, которые на этот раз не сменятся очередным потеплением и останутся до конца следующей недели, а все благодаря скандинавскому циклону. Именно из-за него погода в ближайшие дни будет на 7-8 градусов холоднее, чем положено.

По данным синоптиков, достаточно высоким будет атмосферное давление. В течение всей предстоящей недели показания барометров будут на 15-17 единиц выше нормы. Сегодня также атмосферное давление заоблачное на барометрах – 764 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.