"Утро": Дайджест электронных СМИ

17 мая 2013, 07:20
Красивые автомобильные номера будут стоить в сто раз дороже обычных. В Госдуме намерены узаконить выдачу "статусных " регистрационных знаков. Об этом сообщает газета "Известия". В законопроекте прописана стоимость получения красивого набора букв или цифр. Предлагается плата в размере 150 тысяч рублей, которая в будущем сменится открытыми аукционами среди автовладельцев. В настоящее время на черном рынке цены колеблются от 30 тысяч до почти 1,5 миллионов рублей.
Собирать ягоды и фрукты в Великобритании будут россияне и украинцы. Об этом пишет портал газеты "Аргументы и факты". Английские власти прогнозируют дефицит полевых работников. Ранее болгары и румыны обеспечивали около трети потребностей сельзох рынка Британии. Однако удержать приезжих на непрестижной работе становится все сложнее. Для россиян же такой труд за границей гораздо выгоднее аналогичной работы на родине.
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