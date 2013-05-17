"Утро": Дайджест электронных СМИ

Красивые автомобильные номера будут стоить в сто раз дороже обычных. В Госдуме намерены узаконить выдачу "статусных " регистрационных знаков. Об этом сообщает газета "Известия". В законопроекте прописана стоимость получения красивого набора букв или цифр. Предлагается плата в размере 150 тысяч рублей, которая в будущем сменится открытыми аукционами среди автовладельцев. В настоящее время на черном рынке цены колеблются от 30 тысяч до почти 1,5 миллионов рублей.



Собирать ягоды и фрукты в Великобритании будут россияне и украинцы. Об этом пишет портал газеты "Аргументы и факты". Английские власти прогнозируют дефицит полевых работников. Ранее болгары и румыны обеспечивали около трети потребностей сельзох рынка Британии. Однако удержать приезжих на непрестижной работе становится все сложнее. Для россиян же такой труд за границей гораздо выгоднее аналогичной работы на родине.