Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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17 сентября 2018, 09:30

Транспорт

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в 6 баллов

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в 6 баллов

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в 4 балла

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Затруднено движение на Волоколамском шоссе – от Проектируемого проезда до улицы Габричевского, скорость потока на данном участке не превышает 20 километров в час. Центр организации дорожного движения оценивает трафик в 6 баллов.

Предельно плотный поток образовался на внутренней стороне МКАД – от Капотни до Братеева и дальше от Каширки до Варшавки. Похожая ситуация складывается на внешней стороне Московской автодороги между Новокуркинским и Путилковским шоссе.

Огромные заторы сформировались на Ленинградском шоссе – от станции метро "Речной вокзал" до "Войковской", на Дмитровском шоссе – от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Савеловской", на Ярославском шоссе – от Сержантской улицы до улицы Докукина, на шоссе Энтузиастов – от станции метро "Авиамоторная" до "Площади Ильича".

Есть проблемы на Можайском шоссе – от Сколковского до Аминьевского шоссе. По сути остановилась Новая Рига на въезде в город. Мало свободных участков осталось на Третьем транспортном и Садовом кольцах.
Программа: Утро
видео авто транспорт дороги Иван Базанов
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