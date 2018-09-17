"Утро": ЦОДД оценивает трафик в 6 баллов

Затруднено движение на Волоколамском шоссе – от Проектируемого проезда до улицы Габричевского, скорость потока на данном участке не превышает 20 километров в час. Центр организации дорожного движения оценивает трафик в 6 баллов.

Предельно плотный поток образовался на внутренней стороне МКАД – от Капотни до Братеева и дальше от Каширки до Варшавки. Похожая ситуация складывается на внешней стороне Московской автодороги между Новокуркинским и Путилковским шоссе.

Огромные заторы сформировались на Ленинградском шоссе – от станции метро "Речной вокзал" до "Войковской", на Дмитровском шоссе – от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Савеловской", на Ярославском шоссе – от Сержантской улицы до улицы Докукина, на шоссе Энтузиастов – от станции метро "Авиамоторная" до "Площади Ильича".

Есть проблемы на Можайском шоссе – от Сколковского до Аминьевского шоссе. По сути остановилась Новая Рига на въезде в город. Мало свободных участков осталось на Третьем транспортном и Садовом кольцах.