"Утро": летняя погода продолжает радовать москвичей

В понедельник, 18 июня, летняя погода продолжит радовать москвичей, при этом характер метеоусловий существенно не изменится. Вероятность дождей пока по-прежнему остается минимальной, температура воздуха еще подрастет, и день может стать самым теплым с начала календарного лета.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура достигнет своего пика сразу после полудня и поднимется до +27 градусов . Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Вечером также малооблачно и ясно. Температура будет равна +23 градусам. Ветер поменяет свое направление на юго-западное и подует со скоростью 2 метра в секунду. В ночные часы облаков станет еще меньше, а минимальная температура составит +16 градусов. Подробности − на телеканале Москва 24.