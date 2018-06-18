"Утро": летняя погода продолжает радовать москвичей

18 июня 2018, 09:30
В понедельник, 18 июня, летняя погода продолжит радовать москвичей, при этом характер метеоусловий существенно не изменится. Вероятность дождей пока по-прежнему остается минимальной, температура воздуха еще подрастет, и день может стать самым теплым с начала календарного лета.
Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура достигнет своего пика сразу после полудня и поднимется до +27 градусов . Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Вечером также малооблачно и ясно. Температура будет равна +23 градусам. Ветер поменяет свое направление на юго-западное и подует со скоростью 2 метра в секунду. В ночные часы облаков станет еще меньше, а минимальная температура составит +16 градусов. Подробности − на телеканале Москва 24.
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