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Новости

16 мая 2018, 08:30

Город

"Утро": крупные заторы образовались на Рязанском и Волгоградском проспектах

"Утро": крупные заторы образовались на Рязанском и Волгоградском проспектах

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Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в три балла. В эти минуты серьезно затруднено движение в центр на Волгоградском проспекте от МКАД до станции метро "Текстильщики". Общая длина затора на данном участке − четыре километра. Плотный поток в центр − на Волоколамском шоссе на отрезке от улицы Водников до улицы Габричевского.

Крупные заторы образовались на Рязанском и Волгоградском проспектах на въезде в город. Плотный поток наблюдается на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки и от Ясенева до Теплого Стана. Существенно затруднено движение в направлении центра на Щелковское шоссе в районе Гольянова и от "Черкизовской" до "Преображенской площади", на Ярославке от Малыгинского до Хибинского проезда и на Северянинском путепроводе, а также на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Медленно движется Новая Рига на выезде из города. На въезде похожая ситуация сложилась на Пятницком и Волоколамском шоссе. Успели "покраснеть" ТТК и Садовое кольца. Подробности − на телеканале Москва 24.
Программа: Утро
видео дороги транспорт Владимир Калякин
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