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24 октября 2017, 08:30

Транспорт

"Утро": плотное движение сохраняется в столице

"Утро": плотное движение сохраняется в столице

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Плотный поток – на Ленинградском шоссе от Прибрежного проезда до Пулковской улицы. Больше 20 минут можно потерять на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до проезда Энтузиастов. Очень медленно едет Рязанский проспект от 2-ой Институтской улицы до улицы Коновалова. Скорость потока на этом участке составляет всего десять километров в час. Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца от проспекта Мира до Башиловской улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео авто транспорт дороги Иван Лозовой Евгения Мирошкина Светлана Анисимова
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