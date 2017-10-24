"Утро": плотное движение сохраняется в столице

Плотный поток – на Ленинградском шоссе от Прибрежного проезда до Пулковской улицы. Больше 20 минут можно потерять на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до проезда Энтузиастов. Очень медленно едет Рязанский проспект от 2-ой Институтской улицы до улицы Коновалова. Скорость потока на этом участке составляет всего десять километров в час. Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца от проспекта Мира до Башиловской улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.