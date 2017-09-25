"Утро": малооблачная погода сохранится в Москве в понедельник

В понедельник скандинавский антициклон удержит в Москве малооблачную и очень комфортную погоду, соответствующую статусу старого бабьего лета. Днем небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура – +16 градусов. Ветер северо-восточный, 1–6 метров в секунду. Вечером осадков тоже ожидать не стоит, будет малооблачно и +9 градусов выше ноля. Ночью так же без осадков. Минимальная температура +7 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметров ртутного столба.

26 сентября

Во вторник северо-восточный ветер принесет порцию прохладного воздуха и более плотных слоистых облаков. Днём облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура +14°. Ветер северо-восточный 6м/с. Ночью переменная облачность, и всего 5 градусов выше ноля. Атмосферное давление повысится до 767 мм рт. ст.

27 сентября

В среду понижение температуры продолжится, а из-за туч неуверенно будет выглядывать солнце. Днем всего +11-ть.

28 сентября

В четверг показания барометров станут расти, облака поредеют, температурный фон останется немного ниже климатической нормы. Днем +12-ть.

29 сентября

В пятницу облачная погода будет чередоваться с солнечной, до существенных осадков дело вряд ли дойдет, столбики термометров не дотянут пары градусов до положенных по климату показателей. Днем +12-ть.