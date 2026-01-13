"Вопрос спорный": нужно ли отправлять сотрудников к психиатру по инициативе работодателя

С 1 марта работодатели получат право отправлять сотрудника на прием к психиатру, если во время обязательного медосмотра будут выявлены признаки психического заболевания. Цель инициативы – помочь компаниям оперативнее реагировать на психологические проблемы в коллективе.

Не нарушает ли эта мера личные границы сотрудников и не станет ли инструментом давления или необоснованного увольнения? Стоит ли работодателям вмешиваться в психическое здоровье персонала? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.