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Новости

27 декабря 2012, 18:10

"Экономика": Финансовые итоги 2012 года

"Экономика": Финансовые итоги 2012 года

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Финансистам 2012 год запомнился началом кредитного бума. Особенно москвичи разошлись в сегменте необеспеченных кредитов. По прогнозам Ассоциации региональных банков России, в этом году рынок потребкредитования вырос на 45-47% против 37% годом ранее.

Также в программе, какие инвестиции были самыми выгодными в этом году, а что принесло разочарование; обзор динамики роста международных биржевых индексов за год; сравнение ставок банков России по вкладам и потребительским кредитам.
Программа: Экономика
программы Роман Карлов итоги 2012 года архив
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