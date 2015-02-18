"Экономика": Почему в Москве закрываются ночные клубы

Подешевевший рубль серьезно перетряхнул бизнес-планы столичных ночных заведений. Импортные напитки - главное топливо вечеринок - взлетели в цене, по ряду позиций в два раза. Прежние спонсоры - алкогольные бренды - начали сокращать рекламные бюджеты в России, а зарубежные исполнители с их валютными гонорарами стали слишком дорогими и в принципе не окупаемыми визитерами. Тем не менее очереди на улицах у столичных клубов никуда не исчезли.

За прошлый год этот рынок потерял каждого десятого "игрока" и наступивший 2015-й пока тоже не сулит легкой жизни. В пессимистичный прогноз маркетологи закладывают сокращение на 20-30%, то есть потенциально под угрозой закрытия окажется каждая четвертая площадка. И все потому, что пятая часть посетителей клубов - платежеспособный средний класс - скорее всего, будет экономить на развлечениях и сидеть дома. Зато у двух других сегментов целевой аудитории: состоятельных людей и молодежи, несмотря на кризис, пока все хорошо. Подробности смотрите в программе "Экономика".