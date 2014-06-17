"Экономика": Как студенту устроиться на сезонную работу

Летом многим студентам предоставляется возможность поднакопить на новенький смартфон, планшет или поездку за границу. Начать поиск работы можно с государственных служб занятости, которые готовы помочь с поиском сезонных вакансий. На сайте департамента труда и занятости Москвы можно ознакомиться со всеми предложениями работы, которые городские службы готовы предоставить молодежи.

Какие сезонные работы сейчас предлагаются в Москве для студентов, на что необходимо обращать внимание желающему устроиться на сезонную работу, чтобы не стать жертвой обмана, и как оформляются на работу студенты, смотрите в программе "Экономика".