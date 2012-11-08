"Экономика": стоимость ОСАГО может вырасти до трех тысяч рублей

Минфин предлагает повысить планку лимита выплат по поврежденному в ДТП имуществу с нынешних 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Плюс к тому хотят увеличить размер выплат по европротоколу, то есть при оформлении ДТП без участия инспекторов ГИБДД. Эксперты уверены, что с учетом поправок в закон стоимость ОСАГО может вырасти минимум до трех тысяч рублей.

Через год планируется, что будут увеличены лимиты выплат и по причинению вреда жизни и здоровью. Сейчас лимит здесь составляет всего 160 тысяч рублей, что маловато для того, кто серьезно пострадал в аварии.

Реформа ОСАГО назревала уже несколько лет. Подготовка поправок к закону о нем началась еще в 2010 году. Но до Госдумы эти поправки дошли только сейчас.

Участники рынка уверены, что из-за увеличения страховых сумм выплат тарифы придется поднимать на 50-70 процентов.

Сейчас базовый тариф для легковых автомобилей физических лиц составляет 1980 рублей. С учетом поправок в закон об ОСАГО он может вырасти минимум до трех тысяч. Соответственно изменится и цена страхового полиса. Сейчас ее минимальный размер в Москве, например, для опытного и дисциплинированного водителя машины Форд-Фокус с мощностью двигателя 120 лошадиных сил составляет 4752 рубля. Если тариф вырастет хотя бы на 50 процентов, то полис будет стоить уже 7128 рублей.

Чтобы граждане привыкли к новым расценкам, планируется, что на период от 3 до 4 лет будет выстроен тарифный коридор, то есть будут установлены минимальная и максимальная границы тарифа. С одной стороны, это даст возможность автолюбителям выбрать пока страховку подешевле, а с другой стороны, страховщикам - предложить полис подороже.

Другое нововведение, которое ждет автолюбителей - увеличение лимита выплат при упрощенном способе оформления ДТП. Сейчас так называемое оформление по европротоколу, то есть без сотрудника ГИБДД, возможно только в случае, если ущерб от аварии не превышает 25 тысяч рублей. Изменения пока могут коснуться только Москвы, Санкт-Петербурга и двух областей вокруг них, где в качестве эксперимента могут разрешить оформлять мелкие ДТП без участия полиции, если ущерб достигает 400 тысяч рублей.



Пока оформлением по европротоколу пользуются лишь 7 процентов попавших в ДТП водителей. С одной стороны, при существующих лимитах люди просто боятся не угадать с суммой ущерба. Но с другой стороны, процедура предполагает, что один из водителей добровольно признал свою вину. А с этим, как известно, бывают проблемы.

Страховые компании опасаются, что в случае увеличения выплат по европротоколу, увеличится и число желающих подзаработать на мошеннических схемах. К слову, потери от аферистов и сейчас немалые.

По приблизительным оценкам, годовые потери страховщиков от них сегодня оцениваются минимум в 15 процентов от общего объема выплат. То есть только в прошлом году из-за мошенников страховщики недосчитались по меньшей мере 4 миллиардов рублей.

Сами автовладельцы сомневаются в том, что предложенные Минфином поправки помогут вернуть доверие водителей к страховым компаниям. Ведь зачастую, чтобы минимизировать выплаты, эксперты от страховщиков приуменьшают сумму материального ущерба. За правдой приходится идти в суд.