"Экономика": Снизятся ли цены на авиабилеты?

По данным Росавиации, с января по август 2012 года объем авиаперевозок внутри страны вырос почти на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 23,5 миллиона человек. Объем авиаперевозок на международных направлениях обошел внутрироссийский почти на 2 миллиона. В чем причина такой диспропорции? В стоимость билетов на внутренние рейсы входит налог на добавленную стоимость - 18 процентов. Зарубежные же поездки, как экспортная операция, им не облагаются.

Споры вокруг добавочного налога ведутся уже давно. И вот, наконец, Минэкономразвития объявило, что уже с 2013 года НДС на внутренние авиаперевозки могут отменить. Означает ли это, что билеты на внутренние авиаперевозки сразу подешевеют на 18%, выясняет программа "Экономика".