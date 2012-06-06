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06 июня 2012, 15:44

Экономика

"Экономика": интервью с Сергеем Череминым

"Экономика": интервью с Сергеем Череминым

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Студентам предложили новые программы стажировки за рубежом

Дюссельдорф — город-побратим Москвы с 20-летним стажем и один из крупнейших экономических центров Германии, в котором находятся штаб-квартиры промышленных гигантов. В Дюссельдорфе ежегодно проходят дни экономики Москвы. На этот раз на встречу с московской делегацией пришли более 200 представителей немецких фирм. Сергей Черемин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, возглавлял столичную делегацию и согласился ответить на несколько вопросов Дениса Елаховского.
Программа: Экономика
экономика Департамент внешнеэкономических и международных связей интервью программы Денис Елаховский архив
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