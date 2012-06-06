"Экономика": интервью с Сергеем Череминым

Дюссельдорф — город-побратим Москвы с 20-летним стажем и один из крупнейших экономических центров Германии, в котором находятся штаб-квартиры промышленных гигантов. В Дюссельдорфе ежегодно проходят дни экономики Москвы. На этот раз на встречу с московской делегацией пришли более 200 представителей немецких фирм. Сергей Черемин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, возглавлял столичную делегацию и согласился ответить на несколько вопросов Дениса Елаховского.