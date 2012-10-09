"Москва в цифрах": в школы завезли более 6 тыс. компьютеров

В столице активными темпами совершенствуется система образования: строятся новые учреждения, школьные классы укомплектовываются современным оборудованием, увеличиваются зарплаты учителей.

Так, в 2009 году было построено 33 детских сада, в 2010-м - 30, в 2011 - 27, а в 2012 году - 76 дошкольных учреждения. В период с 2009 по 2012 годы число мест в детских садах увеличилось в два раза.

Что касается новых школьных стадионов и спортивных площадок, то с 2009 по 2012 год их количество увеличилось в 20,5 раз.

Также в прошлом и текущем годах 6771 класс был оснащен современным компьютерным оборудованием. Новой техникой обеспечены все учителя 4-11 классов.

Кроме того, увеличено ежегодное финансирование школ и детских садов.