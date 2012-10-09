Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2012, 12:54

Общество

"Москва в цифрах": в школы завезли более 6 тыс. компьютеров

"Москва в цифрах": в школы завезли более 6 тыс. компьютеров

"Мосгорсправка": В Москве растут цены на бензин

"Мосгорсправка": как получить лицензию на оружие

"Москва в цифрах": столичный спорт

"Москва в цифрах": Ремонт дорог

"Москва в цифрах": благоустройство столичных парков

"Москва в цифрах": Обновление медицинского оборудования

"Москва в цифрах": 87% москвичей получат пеший доступ к метро

"Мосгорсправка": психологическая помощь

"Москва в цифрах": в Москве закупают новые автобусы и трамваи

В столице активными темпами совершенствуется система образования: строятся новые учреждения, школьные классы укомплектовываются современным оборудованием, увеличиваются зарплаты учителей.

Так, в 2009 году было построено 33 детских сада, в 2010-м - 30, в 2011 - 27, а в 2012 году - 76 дошкольных учреждения. В период с 2009 по 2012 годы число мест в детских садах увеличилось в два раза.

Что касается новых школьных стадионов и спортивных площадок, то с 2009 по 2012 год их количество увеличилось в 20,5 раз.
Также в прошлом и текущем годах 6771 класс был оснащен современным компьютерным оборудованием. Новой техникой обеспечены все учителя 4-11 классов.

Кроме того, увеличено ежегодное финансирование школ и детских садов.
Программа: Москва в цифрах
инфографика школы образование учителя программы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика