"Московский патруль": мужчину пытались похитить в районе Текстильщики

Мужчину пытались похитить в районе Текстильщики. Очевидцы увидели, как несколько человек затолкали его в багажник и уехали. Подозреваемых оперативно задержали.

По словам злоумышленников, таким образом они хотели заступиться за женщину, которую потерпевший якобы обидел. Похитителям предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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