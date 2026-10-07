07 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мужчину пытались похитить в районе Текстильщики
Мужчину пытались похитить в районе Текстильщики. Очевидцы увидели, как несколько человек затолкали его в багажник и уехали. Подозреваемых оперативно задержали.
По словам злоумышленников, таким образом они хотели заступиться за женщину, которую потерпевший якобы обидел. Похитителям предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".