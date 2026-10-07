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07 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": телефонные мошенники обманули женщину на 19 млн руб

"Московский патруль": телефонные мошенники обманули женщину на 19 млн руб

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В столице сотрудники уголовного розыска поймали помощников телефонных мошенников. Они забрали у жертвы 19 миллионов рублей.

Аферисты представились сотрудниками силового ведомства. Они заявили жертве, что она якобы причастна к финансированию противоправной деятельности, и стали угрожать уголовной ответственностью. Для сохранения денег они убедили ее снять все накопления и передать их "специалисту банка".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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