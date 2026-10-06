"Московский патруль": банду квартирных аферистов задержали в столице

Банду фантомных наследников задержали в столице. 15 сообщников подделывали документы и заявляли о своих правах на недвижимость.

Как правило, они специализировались на жилье одиноких людей, у которых не было настоящих наследников. По версии следствия, за три года аферисты вселились в 17 чужих квартир, после чего продали их. Ущерб превысил 150 миллионов рублей.

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