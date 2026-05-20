"Московский патруль": экс-главред "Татлер" вышел по УДО и отпраздновал это в ресторане

Бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский, осужденный на 7 лет за вымогательство, вышел условно-досрочно через 4 года после приговора. Свое освобождение он отметил в дорогом японском ресторане Москвы в компании знаменитости Ольги Карпуть.

Романовский стал фигурантом уголовного дела вместе с Кириллом Сухановым, который еще отбывает срок за вымогательство 11 миллионов рублей. За удаление негативного материала из телеграм-канала "Тушите свет" они требовали деньги у предпринимателей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".