06 мая, 21:30Безопасность
"Московский патруль": полицейских из Жуковского наградили за спасение людей при пожаре
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил ведомственной медалью "За смелость во имя спасения" четверых полицейских из подмосковного Жуковского. Сотрудники патрульно‑постовой службы прибыли на место пожара раньше спасателей и оперативно отправились в горящий дом помогать горожанам.
Из‑за сильного задымления пожилые люди и дети не могли самостоятельно покинуть здание, а кто‑то даже не успел проснуться. Полицейские в масках эвакуировали из многоэтажки 30 взрослых и 10 детей.
Подробнее – в программе "Московский патруль".