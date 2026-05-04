"Московский патруль": столичные полицейские выявили наркоплантацию в гаражах

Полицейские задержали москвичей, которые использовали гараж для выращивания запрещенных растений в большом объеме. Злоумышленники установили специальное освещение и вентиляцию.

Во время обыска оперативники обнаружили десятки ведер, бочек и пакетов, заполненных коноплей. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, всего было изъято около 30 килограммов приготовленной к сбыту марихуаны, а также удобрения, оборудование и упаковочный материал.

