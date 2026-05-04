"Московский патруль": в столице задержаны сообщники телефонных мошенников

Столичные полицейские задержали двоих сообщников телефонных мошенников. Злоумышленники запугали молодого человека, заявив, что взломали его аккаунт на "Госуслугах", и вынудили передать таксисту сейф с тремя миллионами рублей.

Чтобы водитель ничего не заподозрил и не вызвал полицию, жертву заставили завернуть сейф в плед и сказать, что он везет микроволновку. Когда мошенники получили сейф, они вскрыли его при помощи болгарки. Внутри оказались деньги, а также украшения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

