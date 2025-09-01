Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 сентября, 12:00

Общество

"Время новых": гексакоптеры "Сверх"

"Время новых": роботы "168роботикс"

"Время новых": "Роболет"

"Время новых": программное обеспечение "Когнитив Пилот"

"Время новых": роботизированные платформы "Дронсхаб"

"Время новых": компания "Геоскан"

"Время новых": агропромышленные беспилотные системы "БАС"

"Время новых": робототехнические комплексы "Альтикам"

"Время новых": робот-уборщик "Автономика"

"Время новых": беспилотные аппараты "Авис"

Компания "Сверх" занимается разработкой автономных беспилотных авиационных систем и технологией бортового искусственного интеллекта. В рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" будут представлены гексакоптеры-художники, которые могут наносить изображение на стену.

Как проходит обучение устройств? Сколько весят самые маленькие беспилотные системы компании?

Об этом в программе "Время новых" рассказал гендиректор "Сверх" Андрей Коригодский.

Программа: Время новых
бизнесобществовидео

