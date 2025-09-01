"Время новых": гексакоптеры "Сверх"

Компания "Сверх" занимается разработкой автономных беспилотных авиационных систем и технологией бортового искусственного интеллекта. В рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" будут представлены гексакоптеры-художники, которые могут наносить изображение на стену.

Как проходит обучение устройств? Сколько весят самые маленькие беспилотные системы компании?

Об этом в программе "Время новых" рассказал гендиректор "Сверх" Андрей Коригодский.