"Деньги 24": Минфин начал обсуждать завершение программ льготной ипотеки в РФ

2024 год в РФ может стать последним годом действия IT-ипотеки и льготной ипотеки под 8% годовых. Министерство финансов РФ обсуждает завершение всех программ льготной ипотеки, за исключением семейной, в запланированные сроки. Россиянам останутся доступны два типа ипотеки – семейная и обычная по рыночной ставке.

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