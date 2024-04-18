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18 апреля, 14:40

Экономика

"Деньги 24": Минфин начал обсуждать завершение программ льготной ипотеки в РФ

"Деньги 24": Минфин начал обсуждать завершение программ льготной ипотеки в РФ

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Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

"Это Москва. Бизнес": как производят пластиковые трубы на столичных заводах

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2024 год в РФ может стать последним годом действия IT-ипотеки и льготной ипотеки под 8% годовых. Министерство финансов РФ обсуждает завершение всех программ льготной ипотеки, за исключением семейной, в запланированные сроки. Россиянам останутся доступны два типа ипотеки – семейная и обычная по рыночной ставке.

Что нужно знать при оформлении кредитов на покупку жилья? Какие ограничения накладывает ипотека? Можно ли ускорить процесс ее погашения? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьвидеоКонстантин Цыганков
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