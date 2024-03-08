Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 20:00

Экономика

"Деньги 24. Итоги": курс биткоина вырос до 69 тысяч долларов

"Деньги 24. Итоги": курс биткоина вырос до 69 тысяч долларов

Новости мира: цена на золото поднялась до нового максимума

Новости мира: забор появился вокруг Капитолия в столице США

Центробанк РФ ужесточил правила выдачи ипотеки

Новости мира: cамолет Boeing потерял покрышку при вылете из Сан-Франциско

Стоимость букета цветов может вырасти до 15–20% в РФ в преддверии 8 Марта

"Деньги 24": россияне положили на депозиты 8 трлн рублей за 2023 год

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов

Самые популярные цветы в качестве подарка на 8 Марта назвали аналитики

Ведущий программы "Деньги 24. Итоги" Константин Цыганков ответил на вопросы о финансах.

Курс биткоина продолжает расти – он составляет 69 тысяч долларов. Есть вероятность, что курс повысится до 100 тысяч долларов.

Кроме этого, эксперты ожидают халвинг биткоина. Для криптовалютного рынка халвинг является одним из ключевых событий. Его суть заключается в двукратном сокращении вознаграждения, получаемого майнерами за включение нового блока в блокчейн.

Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикафинансывидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика