"Деньги 24. Итоги": курс биткоина вырос до 69 тысяч долларов

Ведущий программы "Деньги 24. Итоги" Константин Цыганков ответил на вопросы о финансах.

Курс биткоина продолжает расти – он составляет 69 тысяч долларов. Есть вероятность, что курс повысится до 100 тысяч долларов.

Кроме этого, эксперты ожидают халвинг биткоина. Для криптовалютного рынка халвинг является одним из ключевых событий. Его суть заключается в двукратном сокращении вознаграждения, получаемого майнерами за включение нового блока в блокчейн.

Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".