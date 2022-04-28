"Весна": корма для животных

Цены на корма для животных выросли в 1,5–2 раза. И несмотря на резкое укрепление рубля дешеветь они не собираются.

Как из-за этого изменился спрос на корма для собак и кошек? Велики ли шансы на импортозамещение в этой сфере? И не дешевле ли уже кормить питомцев со своего стола? Об этом – в программе "Весна".