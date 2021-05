В Москве передвигали с места на место целые дома, каждый прохожий может цитировать стихи Пушкина с любого места, а на Тверской во время парада Победы запрещено выглядывать из окон. Что из этого правда?

Ведущий Энди Фрека прогулялся по Тверской с гостем из Ирака и провернул с ним несколько удачных розыгрышей. Во время одного из них герой чуть было не начал спасаться бегством. Смотрим новую серию проекта "My name is Moscow."