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09 августа 2013, 19:00

Город

"12 округов. Интервью": Зампрефекта САО Сергей Котляров

"12 округов. Интервью": Зампрефекта САО Сергей Котляров

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Этот выпуск программы "12 округов. Интервью" посвящен Северному административному округу Москвы.

Сколько дворов там еще не успели оборудовать современными спортплощадками и тренажерами? Сколько студентов из Северного округа завоевали золото на прошедшей Универсиаде? Где на севере столицы будут создавать специальные спортплощадки для экстремалов?

На эти и другие вопросы заместитель префекта Северного округа Сергей Котляров ответил в ходе интервью с ведущей Кристиной Ярковской.
Программа: Округа
студенты благоустройство спортплощадки интервью программы Универсиада победы Кристина Ярковская Сергей Котляров архив
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