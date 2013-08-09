"12 округов. Интервью": Зампрефекта САО Сергей Котляров

Этот выпуск программы "12 округов. Интервью" посвящен Северному административному округу Москвы.

Сколько дворов там еще не успели оборудовать современными спортплощадками и тренажерами? Сколько студентов из Северного округа завоевали золото на прошедшей Универсиаде? Где на севере столицы будут создавать специальные спортплощадки для экстремалов?

На эти и другие вопросы заместитель префекта Северного округа Сергей Котляров ответил в ходе интервью с ведущей Кристиной Ярковской.