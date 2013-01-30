"12 округов": Когда в ЮВАО начнется строительство новой ветки метро

Сегодня в программе "12 округов" - ЮВАО Москвы. Когда там начнётся строительство новой ветки метро; где на юго-востоке разместят 18 транспортно-пересадочных узлов; с чего начнут реконструкцию Рязанки и Волгоградского проспекта; в каких районах к сентябрю сдадут новые школы и детсады и какой многофункциональный центр считается эталонным по оказанию услуг населению.